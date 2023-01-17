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Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС «погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия»

15:00 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) надеется, что санкции Евросоюза «погрузят экономику России в рецессию на десятилетия». Об этом заявила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», — утверждала она.

Глава ЕК в очередной раз подчеркнула, что Брюссель продолжит санкционное давление на Россию из-за боевых действий на Украине и поддержку Киева столько, сколько понадобится.

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