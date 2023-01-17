ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился лишь на 2,5% — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВП России в прошлом году, по предварительным данным, снизился лишь на 2,5%, тогда как предрекали падение до 20%. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во вторник, открывая совещание по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

«По оценке Минэкономразвития, валовый внутренний продукт России за январь — ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам, помните, да, некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, падение в 10% и 15%, и даже 20%», — сказал он. «В целом по году ожидается снижение на 2,5%», — добавил глава государства.