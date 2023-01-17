Евросоюз на 98% зависит от Китая по поставкам редкоземельных элементов — глава ЕК

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз со своими зелеными технологиями на 98% зависит от КНР по поставкам редкоземельных элементов, намерен преодолеть эту монополию. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Европа сегодня на 98% зависит от одной страны — Китая», — сказала она, подчеркнув, что ЕС должен преодолеть эту монополию. «Мы должны улучшить процесс переработки (редкоземельных элементов — прим. ТАСС) у нас в Европе», — добавила фон дер Ляйен.