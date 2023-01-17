0
0
133
НОВОСТИ

Евросоюз на 98% зависит от Китая по поставкам редкоземельных элементов — глава ЕК

16:12 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз со своими зелеными технологиями на 98% зависит от КНР по поставкам редкоземельных элементов, намерен преодолеть эту монополию. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Европа сегодня на 98% зависит от одной страны — Китая», — сказала она, подчеркнув, что ЕС должен преодолеть эту монополию. «Мы должны улучшить процесс переработки (редкоземельных элементов — прим. ТАСС) у нас в Европе», — добавила фон дер Ляйен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 17.01.2023
Добыча нефти в РФ в 2022 году выросла примерно на 2%, несмотря на санкции
0
54
17:00 17.01.2023
РФ запретила въезд ряду представителей ЕС в ответ на девятый пакет санкций
0
63
16:32 17.01.2023
Путин поставил задачу ощутимого увеличения реальных зарплат в РФ в 2023 году
0
128
16:00 17.01.2023
Путин разрешил крупным компаниям в ряде сфер не учитывать голоса иностранных акционеров
0
174
15:32 17.01.2023
Польша надеется, что «танковая коалиция» приблизит раздел Украины, считает Медведев
0
228
15:20 17.01.2023
В Москве пройдет олимпиада по робототехнике
0
204
15:12 17.01.2023
ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился лишь на 2,5% — Путин
0
210
15:00 17.01.2023
Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС «погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия»
0
237
14:32 17.01.2023
Медведев назвал позором, что в Давосе обсуждают не экономику, а поставки танков Украине
0
288
14:12 17.01.2023
Песков не комментирует данные о том, что Путин якобы поручил освободить Донбасс до марта
0
300

Возврат к списку