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НОВОСТИ

РФ запретила въезд ряду представителей ЕС в ответ на девятый пакет санкций

17:00 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила список представителей сообщества, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

В дипведомстве указали, что ответные санкции затронули руководство силовых ведомств стран Евросоюза, задействованных в подготовке Вооруженных сил Украины в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Киеву. Кроме того, ограничения были введены против европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, а также граждан государств Евросоюза, замеченных в систематической публичной антироссийской риторике. Ограничения также были распространены на отдельных депутатов Европарламента, отметили в МИД РФ.

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