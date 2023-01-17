РФ запретила въезд ряду представителей ЕС в ответ на девятый пакет санкций

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила список представителей сообщества, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

В дипведомстве указали, что ответные санкции затронули руководство силовых ведомств стран Евросоюза, задействованных в подготовке Вооруженных сил Украины в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Киеву. Кроме того, ограничения были введены против европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, а также граждан государств Евросоюза, замеченных в систематической публичной антироссийской риторике. Ограничения также были распространены на отдельных депутатов Европарламента, отметили в МИД РФ.