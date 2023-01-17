Добыча нефти в РФ в 2022 году выросла примерно на 2%, несмотря на санкции
17:12 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем добычи нефти в России в 2022 году составил 535 млн тонн, несмотря на введенные Западом санкции, отметил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам.
«Несмотря на уже упомянутое санкционное давление, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%, объем добычи составил 535 млн тонн», — сказал глава государства, характеризуя экономическую ситуацию в сфере нефтяного сектора.
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