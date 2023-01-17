УК «Первая»: Защитные активы обеспечили спокойствие инвесторов в 2022 году
18:10 17.01.2023
Колебания на фондовом рынке в 2022 году инвесторы предпочли переждать в консервативных инвестициях, а также в инструментах, которые позволяют получать регулярный доход – где дивиденды по акциям и купоны по облигациям каждый квартал выплачиваются на счета пайщиков, сообщает управляющая компания (УК) «Первая». Поэтому самыми востребованными на рынке стали смешанный фонд и фонд облигаций с выплатой дохода.
Прибыльными оказались облигационные фонды, облигации внутри которых выросли на фоне снижения ключевой процентной ставки и непрекращающихся выплат по купонам. Также котировки облигаций укреплялись на фоне повышенного спроса инвесторов, пытающихся уйти от риска.
По итогам 2022 года сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds по привлечению средств и доходности.
Первые три строчки в десятке самых популярных ПИФов заняли фонды УК «Первая» с выплатой дохода. На первом месте «Фонд смешанный с выплатой дохода» , в который россияне вложили 18,9 млрд руб. Второе и третье место заняли «Фонд облигаций с выплатой дохода» и «Фонд акций с выплатой дохода» . Инвесторы разместили в них 14,9 и 5,2 млрд руб. соответственно.
В топ-10 также вошел «Фонд Топ Российских акций», в который вложили более 3 млрд руб. Фонд инвестирует в широкий спектр акций российских компаний из различных отраслей, обеспечивающих ему высокую диверсификацию. Значительный приток средств связан с желанием инвесторов купить российские акции по привлекательным ценам для долгосрочного роста.
Лидером по доходности среди фондов со стоимостью чистых активов от 1 млрд руб. стал биржевой ПИФ «Фонд Корпоративные облигации», который вырос на 10,16% за год. Он включает в себя надежные облигации крупнейших российских компаний из восьми отраслей российской экономики.
Фонды облигаций обычно показывают лучшую доходность в периоды нестабильности фондового рынка благодаря выплате купонов и меньшей волатильности.
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