УК «Первая»: Защитные активы обеспечили спокойствие инвесторов в 2022 году

18:10

Колебания на фондовом рынке в 2022 году инвесторы предпочли переждать в консервативных инвестициях, а также в инструментах, которые позволяют получать регулярный доход – где дивиденды по акциям и купоны по облигациям каждый квартал выплачиваются на счета пайщиков, сообщает управляющая компания (УК) «Первая». Поэтому самыми востребованными на рынке стали смешанный фонд и фонд облигаций с выплатой дохода.

Прибыльными оказались облигационные фонды, облигации внутри которых выросли на фоне снижения ключевой процентной ставки и непрекращающихся выплат по купонам. Также котировки облигаций укреплялись на фоне повышенного спроса инвесторов, пытающихся уйти от риска.

По итогам 2022 года сразу несколько ПИФов УК «Первая» вошли в топ-10 рейтинга InvestFunds по привлечению средств и доходности.

Первые три строчки в десятке самых популярных ПИФов заняли фонды УК «Первая» с выплатой дохода. На первом месте «Фонд смешанный с выплатой дохода» , в который россияне вложили 18,9 млрд руб. Второе и третье место заняли «Фонд облигаций с выплатой дохода» и «Фонд акций с выплатой дохода» . Инвесторы разместили в них 14,9 и 5,2 млрд руб. соответственно.

В топ-10 также вошел «Фонд Топ Российских акций», в который вложили более 3 млрд руб. Фонд инвестирует в широкий спектр акций российских компаний из различных отраслей, обеспечивающих ему высокую диверсификацию. Значительный приток средств связан с желанием инвесторов купить российские акции по привлекательным ценам для долгосрочного роста.

Лидером по доходности среди фондов со стоимостью чистых активов от 1 млрд руб. стал биржевой ПИФ «Фонд Корпоративные облигации», который вырос на 10,16% за год. Он включает в себя надежные облигации крупнейших российских компаний из восьми отраслей российской экономики.

Фонды облигаций обычно показывают лучшую доходность в периоды нестабильности фондового рынка благодаря выплате купонов и меньшей волатильности.