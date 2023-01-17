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Запрет на показ Олимпийских игр в РФ и Белоруссии продолжает действовать

18:45 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на распределение прав на показ ближайших Олимпийских игр в России и Белоруссии продолжает действовать. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник пресс-служба МОК сообщила, что Россия и Белоруссия не включены в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

«Распределение прав на СМИ в Российской Федерации и Белоруссии было приостановлено в рамках европейского тендерного процесса МОК, который был запущен 24 февраля 2022 года», — рассказали в пресс-службе МОК.

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