Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы

18:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Информация о внесении документа размещена в думской электронной базе во вторник.

Ранее сообщалось, что Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.