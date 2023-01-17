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НОВОСТИ

Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы

18:41 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Информация о внесении документа размещена в думской электронной базе во вторник.

Ранее сообщалось, что Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

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