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НОВОСТИ

Меры ОБСЕ не смогли предотвратить конфликт в Нагорном Карабахе – МИД Армении

18:30 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инструментарий ОБСЕ не помог предотвратить военные действия в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом во вторник на заседании Постоянного совета этой организации заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«На протяжении десятилетий ОБСЕ разработала ряд инструментов, направленных на раннее предупреждение и предотвращение конфликтов. К сожалению, приходится констатировать, что ОБСЕ не удалось эффективно и своевременно внедрить этот инструментарий», — заявил он в контексте произошедших боевых действий.

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