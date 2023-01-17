Меры ОБСЕ не смогли предотвратить конфликт в Нагорном Карабахе – МИД Армении
18:30 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На протяжении десятилетий ОБСЕ разработала ряд инструментов, направленных на раннее предупреждение и предотвращение конфликтов. К сожалению, приходится констатировать, что ОБСЕ не удалось эффективно и своевременно внедрить этот инструментарий», — заявил он в контексте произошедших боевых действий.
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