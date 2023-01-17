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НОВОСТИ

Путин предлагает остановить в РФ действие конвенции СЕ о защите прав человека и другие соглашения

19:30 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, предполагающий в том числе прекращение действия в отношении России устава Совета Европы, европейских конвенций о пресечении терроризма и о защите прав человека. Документ опубликован в думской электронной базе во вторник.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, <…> Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, <…> Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года», — указано в документе. Всего предлагается денонсировать 21 документ.

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