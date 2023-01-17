Путин предлагает остановить в РФ действие конвенции СЕ о защите прав человека и другие соглашения
19:30 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, <…> Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, <…> Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года», — указано в документе. Всего предлагается денонсировать 21 документ.
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