России не нужен никакой отдельный закон о правах человека - Клишас

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятие отдельного закона РФ о защите прав человека не потребуется после денонсации соответствующей конвенции Совета Европы (СЕ), так как есть Конституция РФ и Конституционный суд. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Нет, не нужен никакой отдельный закон о правах человека. У нас есть конституция и Конституционный суд», — сказал сенатор.