Россия полностью не обрывает международные контакты, в том числе, и по правозащитной повестке - Брод

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение договоров Совета Европы в отношении России является лишь очередным шагом «развода» с этой организацией, международные контакты по линии ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, в том числе и по правозащитной повестке, сохраняются. Об этом заявил ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Так он прокомментировал внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму проект, предполагающий в том числе прекращение действия в отношении России Устава Совета Европы, европейских конвенций о пресечении терроризма и о защите прав человека.

«Законопроект, внесенный президентом в Госдуму, это лишь очередной шаг „развода“ с Советом Европы. Россия полностью не обрывает международные контакты, оставаясь связанной обязательствами по линии ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, в том числе и по правозащитной повестке. Ситуация с правами человека в нашей стране не идеальная, но есть возможности роста, тем более все проблемы по этой теме открыто обсуждаются, в том числе и на встречах СПЧ с президентом», — сказал Брод.