Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг попала в полицию в ФРГ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская экоактивистка Грета Тунберг задержана во время протестов рядом с заброшенным поселением Лютцерат на западе ФРГ. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные полиции.

Как передает агентство, Тунберг была среди активистов, задержанных во время протестов около угольной шахты недалеко от поселения.