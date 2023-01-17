Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг попала в полицию в ФРГ
21:00 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как передает агентство, Тунберг была среди активистов, задержанных во время протестов около угольной шахты недалеко от поселения.
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