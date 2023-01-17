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США вывели из-под санкций транзакции по сельхозпродукции из РФ и клиническим испытаниям

21:30 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские санкции, введенные против РФ, не распространяются, согласно решениям Вашингтона, на предоставление продукции в сельскохозяйственной сфере, а также на транзакции, касающиеся любых клинических испытаний, а не только текущих. Об этом говорится в опубликованной во вторник Министерством финансов США лицензии 6С.

Как уточнили в ведомстве, данный документ заменяет опубликованную в июле 2022 года лицензию 6В. В тексте нового документа есть ряд различий по сравнению с предыдущей версией. В частности, говорится, что ведомство разрешает транзакции, касающиеся «предоставления сельхозпродукции». Ранее разрешение касалось ее производства, продажи или транспортировки. Кроме того, уточняется формулировка о разрешенных транзакциях в сфере медицины. В предыдущей версии лицензии речь шла о «продолжающихся клинических испытаниях и иной исследовательской медицинской деятельности». Из новой версии следует, что речь идет о любых клинических испытаниях, а не только «продолжающихся».

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