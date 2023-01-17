Фон дер Ляйен: Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны
22:50 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У Евросоюза нет своих войск, но я с самого начала заявляла, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, включая современные системы. Поэтому я ожидаю, что на встрече в Рамштайне, которая будет 20 января, будет сделан важный шаг вперед в поддержке Украины», — сказала фон дер Ляйен.
НОВОСТИ
- 21:30 17.01.2023
- США вывели из-под санкций транзакции по сельхозпродукции из РФ и клиническим испытаниям
- 21:00 17.01.2023
- Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг попала в полицию в ФРГ
- 20:35 17.01.2023
- Россия полностью не обрывает международные контакты, в том числе, и по правозащитной повестке - Брод
- 20:10 17.01.2023
- России не нужен никакой отдельный закон о правах человека - Клишас
- 19:30 17.01.2023
- Путин предлагает остановить в РФ действие конвенции СЕ о защите прав человека и другие соглашения
- 18:45 17.01.2023
- Запрет на показ Олимпийских игр в РФ и Белоруссии продолжает действовать
- 18:41 17.01.2023
- Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы
- 18:30 17.01.2023
- Меры ОБСЕ не смогли предотвратить конфликт в Нагорном Карабахе – МИД Армении
- 18:10 17.01.2023
- УК «Первая»: Защитные активы обеспечили спокойствие инвесторов в 2022 году
- 17:40 17.01.2023
- Суд на Украине заочно арестовал Януковича по делу о стрельбе на «майдане»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать