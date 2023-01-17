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Фон дер Ляйен: Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны

22:50 17.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января будет сделан важный шаг вперед в поддержке Украины, и призывает дать Киеву любое оружие, которое он может использовать. Об этом глава ЕК заявила во вторник телекомпании Си-эн-эн на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос, поддерживает ли она как бывший министр обороны Германии поставки Киеву немецких танков Leopard («Леопард»).

«У Евросоюза нет своих войск, но я с самого начала заявляла, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, включая современные системы. Поэтому я ожидаю, что на встрече в Рамштайне, которая будет 20 января, будет сделан важный шаг вперед в поддержке Украины», — сказала фон дер Ляйен.

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