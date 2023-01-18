Российская ракета в Днепропетровске была подбита ПВО Украины — Небензя
09:00 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская ракета была подбита ПВО Украины в Днепропетровске, украинская установка ПВО находилась в жилом квартале. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
По словам российского постпреда, никто из представителей западных стран в Совбезе «не упомянул про истинную подоплеку произошедшего [в Днепропетровске], которая была озвучена в том числе официальными лицами Украины». «Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете», — указал Небензя, подчеркнув, что «если бы украинские власти прислушались к требованиям международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы».
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