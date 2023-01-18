Нидерланды передадут Украине батарею комплексов ПВО Patriot, утверждает Зеленский

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил с утверждением, что Нидерланды передадут Киеву батарею комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot («Пэтриот»).

«Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. <…> Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. <…> То есть мы имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по усилению нашей [системы] ПВО», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее Рютте заявил, что Нидерланды намерены присоединиться к реализуемому с США совместному проекту по передаче Украине комплексов ПВО Patriot. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что правительство Нидерландов изучает возможность передачи Украине комплекса Patriot. О предоставлении Киеву по батарее этих комплексов до этого заявляли власти США и Германии.