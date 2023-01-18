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НОВОСТИ

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 года по делу о взятке

09:20 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ленинский районный суд Владивостока признал бывшего мэра города Олега Гуменюка виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает в среду корр. ТАСС из зала суда. Наказание назначено в виде лишения свободы на 16,5 года.

«Признать подсудимого виновным, <…> по совокупности окончательно назначить наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы», — огласила решение судья.

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