Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 года по делу о взятке
09:20 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ленинский районный суд Владивостока признал бывшего мэра города Олега Гуменюка виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает в среду корр. ТАСС из зала суда. Наказание назначено в виде лишения свободы на 16,5 года.
«Признать подсудимого виновным, <…> по совокупности окончательно назначить наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы», — огласила решение судья.
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