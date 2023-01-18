Признания руководства Украины, Меркель и Олланда надо рассмотреть на трибунале — Володин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признания руководства Украины, бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда в том, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, должны стать доказательствами для международного военного трибунала над ними. Такое мнение в среду выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Руководитель Совета безопасности Украины признался: киевский режим готовился к войне с Россией. Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», — написал Володин в своем телеграм-канале.

«Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы, как доказательная база для международного военного трибунала», — добавил он.