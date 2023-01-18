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США поставляют на Украину 155-мм снаряды со своих складов в Израиле — NYT

10:05 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в прошлом году достигли с Израилем соглашения о поставке на Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории еврейского государства. Об этом сообщила во вторник газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники из числа американских и израильских чиновников.

По их информации, сделка предусматривает поставку на Украину 300 тыс. артиллерийских снарядов, примерно половина из которых к настоящему моменту уже переправлена в Европу и, как ожидается, будет доставлена на Украину через Польшу. Поставки осуществляются с американских складов, созданных на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 года для использования американскими военными в конфликтах на Ближнем Востоке. Издание уточняет, что израильские военные неоднократно получали доступ к запасам вооружений, находящимся в ведомстве Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

«Нью-Йорк таймс» подчеркивает, что предыдущее правительство Израиля изначально выступало против отправки боеприпасов с американских складов, расположенных на территории страны, в том числе из-за возможной негативной реакции со стороны Москвы. При этом после официального запроса со стороны министра обороны США Ллойда Остина бывший израильский премьер-министр Яир Лапид одобрил сделку «во избежание напряженности в отношениях с США». Источники «Нью-Йорк таймс» отмечают, что американская сторона обязалась восполнить запасы на складах в Израиле, а также организовать немедленную поставку боеприпасов в случае острой необходимости.

Неназванный представитель Армии обороны Израиля, слова которого приводит издание, отметил, что политика страны относительно предоставления военной помощи Украине не изменилась. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил изданию, что США не разглашают деталей маршрутов поставок военного оборудования.

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