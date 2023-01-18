Переговоров с оппозицией не будет до разморозки активов - власти Венесуэлы

10:20 Источник: Газета.Ru

Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозиций до разморозки активов, заявил в эфире телеканала Venezolana de Television председатель парламента Хорхе Родригес, который возглавляет правительственную делегацию на переговорах.

«Если народу Венесуэлы не будут возвращены 3,2 млрд долларов, которые у нас украли, и о возвращении которых мы договорились, то нет никаких причин продолжать диалог с людьми, которые не держат слово», — заявил Родригес.

Кроме того, Родригес выступил с осуждением санкций США, которые Белый Дом оставил в неизменном виде. Газета.Ru