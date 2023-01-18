В Киеве, Одессе и Днепре действуют экстренные отключения света
10:32 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экстренные отключения электроэнергии введены с утра в Киеве, Одессе и Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом в среду сообщил энергохолдинг ДТЭК.
«В регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений не действуют», — говорится в сообщении.
В предыдущие дни в регионах Украины также применялись экстренные отключения.
В ДТЭК ранее отмечали, что дефицит в энергосистеме остается значительным.
Новости
- 11:32 18.01.2023
- Глава МВД Украины и его первый заместитель погибли при крушении вертолета под Киевом
- 11:20 18.01.2023
- На объект социальной инфраструктуры под Киевом упал летательный аппарат — власти
- 11:05 18.01.2023
- Путин возложил цветы к мемориалу воинам, павшим на Невском пятачке
- 11:00 18.01.2023
- Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы, обеспечив до трети потребностей ВСУ — Die Welt
- 10:20 18.01.2023
- Переговоров с оппозицией не будет до разморозки активов - власти Венесуэлы
- 10:05 18.01.2023
- США поставляют на Украину 155-мм снаряды со своих складов в Израиле — NYT
- 10:00 18.01.2023
- Закон США против деятельности РФ в Африке подвергли критике в МИД ЮАР
- 09:32 18.01.2023
- Признания руководства Украины, Меркель и Олланда надо рассмотреть на трибунале — Володин
- 09:20 18.01.2023
- Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 года по делу о взятке
- 09:05 18.01.2023
- Нидерланды передадут Украине батарею комплексов ПВО Patriot, утверждает Зеленский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать