В Киеве, Одессе и Днепре действуют экстренные отключения света

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электроэнергии введены с утра в Киеве, Одессе и Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом в среду сообщил энергохолдинг ДТЭК.

«В регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений не действуют», — говорится в сообщении.

В предыдущие дни в регионах Украины также применялись экстренные отключения.

В ДТЭК ранее отмечали, что дефицит в энергосистеме остается значительным.