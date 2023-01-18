Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы, обеспечив до трети потребностей ВСУ — Die Welt

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной прошлого года, обеспечив до трети потребностей ее вооруженных сил. Об этом говорится в расследовании издания «Вельт», опубликованном в среду.

Болгарское правительство выдавало компаниям-посредникам разрешение на экспорт, однако не напрямую на Украину, а заграничным фирмам-посредникам. Важную роль для перевозок сыграл аэропорт польского Жешува, расположенный в 70 километрах от украинской границы. Кроме того использовались сухопутные маршруты через Румынию и Венгрию. «По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на начальном этапе войны, поступило из Болгарии», — рассказал Кирил Петков, занимавший пост премьер-министра Болгарии с декабря 2021 года по август 2022 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил изданию, что Болгария оказывала помощь. «Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент [Украины Владимир] Зеленский отправил меня, чтобы я с помощью дипломатической ловкости достал необходимые материалы», — рассказал дипломат.

Кулеба посетил Софию в апреле прошлого года. Петков сказал украинскому министру, что в стране «непростое» внутриполитическое положение, но он сделает «все, что в его силах». По словам Кулебы, речь шла не о том, чтобы болгарское правительство напрямую оказывало военную помощь Украине, а скорее о том, «чтобы фирмы стран НАТО и Украины имели возможность закупать все необходимое у болгарских поставщиков».

По данным «Вельт», поставки оплачивались Великобританией и США.

Также сообщается, что иниициатором отключения России от SWIFT и заморозки активов Центробанка в начале 2022 года был занимавший тогда пост премьера Болгарии Кирилл Петков.