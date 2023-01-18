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Путин возложил цветы к мемориалу воинам, павшим на Невском пятачке

11:05 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в среду, когда отмечается день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке — плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.

У мемориала памяти павшим воинам главу государства встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Подойдя к памятнику, Путин возложил к его основанию букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Некоторое время президент постоял молча, затем поклонился и проследовал обратно к автомобилю.

Как неоднократно рассказывал сам Путин, на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин. Здесь он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, сосед по дому — на своих плечах под обстрелом он переправил Путина-старшего на другой, правый берег реки, где находился ближайший госпиталь. Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде. Там же зимой 1942 года умер от дифтерии старший брат Путина Виктор, он захоронен в одной из братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище.

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