В России выявили 5 478 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 478 против 4 042 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 31 декабря, когда штаб сообщал о 5 527 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 870 422 случая заражения.
Число летальных исходов за последние сутки возросло на 46 против 45 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 394 529 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки составило 5 028 против 4 933 днем ранее, до 21 288 067.
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