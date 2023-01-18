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НОВОСТИ

Сбежавший из воинской части вооруженный солдат ликвидирован в Липецкой области

12:20 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники силовых ведомств обнаружили и ликвидировали в Липецкой области сбежавшего из воинской части военнослужащего Дмитрия Перова. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале правительства региона.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

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