Сбежавший из воинской части вооруженный солдат ликвидирован в Липецкой области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники силовых ведомств обнаружили и ликвидировали в Липецкой области сбежавшего из воинской части военнослужащего Дмитрия Перова. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале правительства региона.

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.