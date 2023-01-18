США около 300 раз после окончания холодной войны вторгались на чужую территорию — Лавров

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки после завершения холодной войны около 300 раз вторгались на чужие территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

«Соединенные Штаты, по-моему, около 300 раз после окончания холодной войны, условно, 1990-й год, вторгались на чужую территорию», — сказал он.