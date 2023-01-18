Минпросвещения РФ не получило ни одного отчета от США по усыновленным детям с 2013 года

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ после принятия закона Димы Яковлева не получило ни одного отчета от уполномоченных органов США по усыновленным гражданами страны детям. Об этом в среду сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская.

«После принятия закона Димы Яковлева с 2013 года мы в части детей, усыновленных в США, не получили ни одного ответа», — сказала Фальковская.