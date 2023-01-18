Для переговоров по Украине нужно признать вхождение новых регионов в состав РФ — Медведев

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признание или «молчаливое принятие» вхождения новых территорий в состав России и создание новых международных правил требуются для проведения переговоров по Украине. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду в соцсети.

«Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, [это] признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России, — в ее конституции. И во-вторых, [это] выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — написал он.