Для переговоров по Украине нужно признать вхождение новых регионов в состав РФ — Медведев
13:32 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Признание или «молчаливое принятие» вхождения новых территорий в состав России и создание новых международных правил требуются для проведения переговоров по Украине. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду в соцсети.
«Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, [это] признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России, — в ее конституции. И во-вторых, [это] выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — написал он.
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