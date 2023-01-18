Дефицит бюджета РФ за январь — декабрь 2022 г. составил 3,3 трлн руб. — Минфин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ за январь — декабрь 2022 года, по предварительной оценке, составил 3,3 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

Так, доходы бюджета составили 27,825 трлн рублей (111,2% от объема, утвержденного федеральным законом о бюджете на 2022–2024 годы), расходы — 31,131 трлн рублей (131,4% от запланированного объема и 97,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений).