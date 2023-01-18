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Уроженец Саратовской области получил 5 лет колонии за попытку воевать против РФ

15:00 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брянский областной суд приговорил уроженца Саратовской области Максима Тимерханова к 5 годам в колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против Российской Федерации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

«Учитывая смягчающие обстоятельства, включая явку с повинной, приговором Брянского областного суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении.

Суд признал Тимерханова виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Покушение на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ»).

В суде Тимерханов полностью признал свою вину. В прениях сторона защиты указала, что мужчина стал жертвой информационной пропаганды спецслужб Украины. В последнем слове Тимерханов сообщил, что дал себя обмануть.

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