Лавров призвал не верить, что посольству США в Москве не хватает людей для выдачи виз

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не верить заявлениям США о том, что в их посольстве в Москве не хватает сотрудников для выдачи виз.

Министр добавил, что российские дипломаты в США могли бы направлять людей для получения виз в другие страны, но не являются мелочными. «Американцы здесь имеют серьезную фору. И когда они плачутся по поводу того, что некому визы выдавать — не верьте. У нас народа меньше на 140 человек по двусторонним загранучреждениям, мы не прекращали выдачу виз, никого не отправляли из американских граждан получать визу в Венесуэлу, на Кубу, в Никарагуа. Могли бы, но мы просто не мелочные, стараемся быть серьезными», — сказал он в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что сейчас между США и РФ фактически нет паритета в численности дипломатов, но, несмотря на это, Россия продолжает выдачу виз американцам. «Сейчас у нас не паритет, соотношение дипломатов серьезно в пользу США, потому что в общую цифру, которые одинаковы для нас и них, в нашем случае в нее включены сотрудники представительств РФ при ООН, которые не имеют отношения к двусторонним связям России и США и которые при прочих обстоятельствах не должны были засчитываться в эту паритетную численность», — уточнил министр.