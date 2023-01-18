0
0
162
НОВОСТИ

Ужесточение правил въезда и пребывания россиян в Казахстане объяснили в мажилисе

16:32 18.01.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В парламенте Казахстана объяснили ужесточение правил въезда и пребывания для россиян. Согласно нововведению, которое начнёт действовать с 27 января, иностранцы в республике смогут находиться не больше 90 дней из каждых 180.

В случае превышения этого срока гражданину, который покинет территорию страны, в возвращении будет отказано.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член комитета по экономической реформе и развитию мажилиса Казахстана Азат Перуашев заявил, что это правило не касается тех, кто устроился на работу и имеет вид на жительство в РК. Депутат добавил, что подобный закон существует во всех странах ЕАЭС.

«Я лично никоим образом не связываю это с прибытием россиян. Тем гражданам, которые трудоустроились в Казахстане, получили вид на жительство, на них это правило не распространяется. Это аналогичная мера, как и в отношении остальных членов Европейского экономического союза, действует по отношению к гражданам Казахстана. Точно такое же правило и в России к гражданам Казахстана, точно такое же правило в Белоруссии и в других странах. Просто Казахстан привёл правила пребывания в своей стране в соответствие с аналогичными правилами в странах ближнего зарубежья».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 18.01.2023
Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Украине танков
0
73
17:12 18.01.2023
Путин распорядился уже в этом году ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ
0
118
17:00 18.01.2023
НАТО должна резко нарастить производство оружия и боеприпасов для Киева — замгенсека
0
133
16:12 18.01.2023
Некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не спешат с ее оплатой — Путин
0
235
16:00 18.01.2023
Военные РФ изучают данные Баку, что Ереван доставлял через Лачинский коридор мины
0
194
15:32 18.01.2023
Пушилин заявил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске
0
250
15:12 18.01.2023
Лавров призвал не верить, что посольству США в Москве не хватает людей для выдачи виз
0
268
15:00 18.01.2023
Уроженец Саратовской области получил 5 лет колонии за попытку воевать против РФ
0
250
14:32 18.01.2023
Россия хотела мирно решить ситуацию с Украиной, но ее водили за нос — Путин
0
344
14:12 18.01.2023
Дефицит бюджета РФ за январь — декабрь 2022 г. составил 3,3 трлн руб. — Минфин
0
308

Возврат к списку