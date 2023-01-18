Ужесточение правил въезда и пребывания россиян в Казахстане объяснили в мажилисе

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В парламенте Казахстана объяснили ужесточение правил въезда и пребывания для россиян. Согласно нововведению, которое начнёт действовать с 27 января, иностранцы в республике смогут находиться не больше 90 дней из каждых 180.

В случае превышения этого срока гражданину, который покинет территорию страны, в возвращении будет отказано.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член комитета по экономической реформе и развитию мажилиса Казахстана Азат Перуашев заявил, что это правило не касается тех, кто устроился на работу и имеет вид на жительство в РК. Депутат добавил, что подобный закон существует во всех странах ЕАЭС.

«Я лично никоим образом не связываю это с прибытием россиян. Тем гражданам, которые трудоустроились в Казахстане, получили вид на жительство, на них это правило не распространяется. Это аналогичная мера, как и в отношении остальных членов Европейского экономического союза, действует по отношению к гражданам Казахстана. Точно такое же правило и в России к гражданам Казахстана, точно такое же правило в Белоруссии и в других странах. Просто Казахстан привёл правила пребывания в своей стране в соответствие с аналогичными правилами в странах ближнего зарубежья».