НАТО должна резко нарастить производство оружия и боеприпасов для Киева — замгенсека

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО должна значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности. Об этом заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в среду, открывая заседание Военного комитета Североатлантического альянса.

«Мы должны значительно расширить нашу промышленность, производящую оружие и боеприпасы, чтобы восполнить наши запасы. Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны», — заявил он.