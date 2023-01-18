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НОВОСТИ

НАТО должна резко нарастить производство оружия и боеприпасов для Киева — замгенсека

17:00 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО должна значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности. Об этом заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в среду, открывая заседание Военного комитета Североатлантического альянса.

«Мы должны значительно расширить нашу промышленность, производящую оружие и боеприпасы, чтобы восполнить наши запасы. Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны», — заявил он.

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