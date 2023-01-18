Путин распорядился уже в этом году ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ
17:12 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уже в текущем году ликвидировать во всех регионах страны очереди в детские сады.
«Думаю, что в этом году, — в следующем точно, желательно в этом, — по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100 процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», — сказал глава государства в среду на встрече с рабочими «Обуховского завода».
По его словам, сегодня в РФ насчитывается 64 региона, где на 100 процентов удовлетворены такие потребности.
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