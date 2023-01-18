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Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Украине танков

17:40 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе проведение консультаций между странами НАТО об отправке танков и других современных вооружений на Украину. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер.

«В НАТО проходят консультации о [поставках] основных боевых танков [на Украину]», — цитирует генсека агентство. Он также заявил, что Украине нужны не только танки, но и «больше систем ПВО», а также «запчасти, боеприпасы и обслуживание уже переданной техники».

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