Европейская экономическая комиссия ООН не получит российский взнос за прошлый год

19:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России поддержало предложение не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за прошлый год. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — говорится в документе. МИД поручается проинформировать эту комиссию о принятом решении.