Европейская экономическая комиссия ООН не получит российский взнос за прошлый год
19:26 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — говорится в документе. МИД поручается проинформировать эту комиссию о принятом решении.
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