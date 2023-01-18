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НОВОСТИ

Европейская экономическая комиссия ООН не получит российский взнос за прошлый год

19:26 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России поддержало предложение не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за прошлый год. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — говорится в документе. МИД поручается проинформировать эту комиссию о принятом решении.

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