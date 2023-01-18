Глав МИД РФ проведет в Москве встречу с президентом МККК
20:04 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На 20 января запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, — информировали в дипведомстве. — Сполярич, заступившая на должность президента МККК 1 октября 2022 г., впервые посетит нашу страну в новом качестве. Рассчитываем на конструктивную дискуссию по вопросам взаимодействия с комитетом, в первую очередь в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса».
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