Глав МИД РФ проведет в Москве встречу с президентом МККК

20:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу 20 января с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер, которая прибудет в РФ с визитом. Как говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ, российская сторона рассчитывает обсудить вопросы взаимодействия в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса.

«На 20 января запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, — информировали в дипведомстве. — Сполярич, заступившая на должность президента МККК 1 октября 2022 г., впервые посетит нашу страну в новом качестве. Рассчитываем на конструктивную дискуссию по вопросам взаимодействия с комитетом, в первую очередь в контексте гуманитарных аспектов украинского кризиса».