Заленский снова просит у Запада деньги и оружие

21:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны должны активизировать оказание помощи Киеву в виде поставок оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По его словам, Киев в первую очередь нуждается в средствах противоракетной обороны и танках. «Нам нужно, чтобы продолжилась поддержка Украины для обеспечения нас боеприпасами», — сказал Зеленский. «Нам также требуется финансовая помощь», — добавил он, упомянув о сложностях, с которыми украинская сторона сталкивается в связи с повреждением ее энергетической инфраструктуры.