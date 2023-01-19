США и ФРГ, похоже, ждут, кто первым отправит танки Украине – СМИ
23:00 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Канцлер неоднократно заявлял, что в вопросе военной поддержки Украины ФРГ не будет делать односторонних шагов. Как отметила газета, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу «Абрамсов». Вашингтон, очевидно, добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт «Леопардов» на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, пишет «Зюддойче цайтунг». Поставки «Леопардов» нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки.
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