США и ФРГ, похоже, ждут, кто первым отправит танки Украине – СМИ

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard-2 («Леопард-2») при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams («Абрамс»). Об этом сообщила в среду со ссылкой на собственные источники газета «Зюддойче цайтунг».

По ее данным, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Канцлер неоднократно заявлял, что в вопросе военной поддержки Украины ФРГ не будет делать односторонних шагов. Как отметила газета, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу «Абрамсов». Вашингтон, очевидно, добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт «Леопардов» на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, пишет «Зюддойче цайтунг». Поставки «Леопардов» нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки.