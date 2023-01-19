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США могут предоставить Украине оружие для нанесения ударов по Крыму - NYT

09:00 19.01.2023 Источник: Интерфакс

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что Киеву необходимо предоставить оружие для нанесения удара по Крыму, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам американских чиновников, "после нескольких месяцев дискуссий с украинскими официальными лицами администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву, возможно, потребуется сила, чтобы нанести удар по российской территории, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации".

Отмечается, что смягчение позиций США произошло после того, как в администрация Байдена пришли к убеждению, что "если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах".

Кроме того, как заявили собеседники издания, опасения, что Кремль нанесет ответный удар с использованием тактического ядерного оружия, ослабли, но риски остаются. Теперь администрация Байдена рассматривает "один из самых смелых шагов" - помощь Украине в атаке на полуостров.

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