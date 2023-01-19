Лула да Силва пообещал наказать военных, участвовавших в погромах в столице

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что все военнослужащие, которые участвовали в протестных акциях 8 января, переросших в погромы административных зданий в столице, будут наказаны.

«Все, кто участвовали в путчистских акциях, будут наказаны. Все, без оглядки на звания, к какому бы виду войск они ни принадлежали. Если мы узнаем, что они участвовали, их накажут. Они должны быть отстранены от службы и отвечать по закону», — сказал он в среду в интервью телеканалу «Глобуньюс».

По мнению главы государства, военный должен выполнять свой долг перед страной и требования закона независимо от того, представитель какой идеологии находится у власти в конкретный момент. «Если хочешь заниматься политикой — снимай китель, уходи в отставку, создавай партию и занимайся политикой», — резюмировал он.