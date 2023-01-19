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Белый дом счел оскорбительными слова Лаврова о стремлении США решить «русский вопрос»

09:32 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США считает оскорбительными высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что шаги Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса». Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он назвал «смехотворными» заявления о том, что западные страны «угрожают праву России на существование». По словам Кирби, Лавров представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», прибегнув «к сравнению с Гитлером и Холокостом». При этом представитель администрации США подчеркнул, что Вашингтон и его союзники намерены продолжать снабжать Киев оружием.

Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил: «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения „русского вопроса“. Так же, как Гитлер хотел окончательно решить „еврейский вопрос“, сейчас, если вы почитаете западных политиков, <…> они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение».

Он также отметил, что события на Украине являются «результатом многолетней подготовки США и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против РФ».

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