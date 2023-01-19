Жертвами пожара в казарме одной из частей ВС Армении стали 15 военных

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 15 военнослужащих погибли в результате пожара в казарме, принадлежащей одной из частей Вооруженных сил Армении. Об этом сообщило в четверг оборонное ведомство республики.

«По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты воинской части N Минобороны, погибли 15 военнослужащих, состояние 3 военнослужащих оценивается как тяжелое», — отмечается в заявлении.