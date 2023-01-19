Турецкая партия «Родина» начала агитировать за выход Турции из НАТО

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая партия «Родина» сообщила в четверг о начале общенациональной кампании «Выйдем из НАТО» с призывом к властям республики выйти из состава Североатлантического альянса.

Как отметили в политическом движении, в рамках кампании на городских площадях планируется установить столы для подписания соответствующих петиций, будут проводиться митинги и протесты против баз НАТО в Турции.

Лидер партии Догу Перинчек заявил, что «сильная НАТО означает сильную угрозу для Турции». «Потому что НАТО и США враждебно относятся к Турции. Выйдем из НАТО», — добавил он. Перинчек также опубликовал карту Турции, показывающую местоположение баз НАТО и США в Турции и ее окрестностях.

Партия «Родина» традиционно придерживается антиамериканских позиций. Ранее она неоднократно призывала власти Турции закрыть военные базы США на территории страны, отозвать запрос на закупку американских истребителей F-16 и выйти из НАТО.