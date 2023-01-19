Турецкая партия «Родина» начала агитировать за выход Турции из НАТО
10:05 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкая партия «Родина» сообщила в четверг о начале общенациональной кампании «Выйдем из НАТО» с призывом к властям республики выйти из состава Североатлантического альянса.
Как отметили в политическом движении, в рамках кампании на городских площадях планируется установить столы для подписания соответствующих петиций, будут проводиться митинги и протесты против баз НАТО в Турции.
Лидер партии Догу Перинчек заявил, что «сильная НАТО означает сильную угрозу для Турции». «Потому что НАТО и США враждебно относятся к Турции. Выйдем из НАТО», — добавил он. Перинчек также опубликовал карту Турции, показывающую местоположение баз НАТО и США в Турции и ее окрестностях.
Партия «Родина» традиционно придерживается антиамериканских позиций. Ранее она неоднократно призывала власти Турции закрыть военные базы США на территории страны, отозвать запрос на закупку американских истребителей F-16 и выйти из НАТО.
НОВОСТИ
- 10:32 19.01.2023
- В Николаеве был слышен взрыв
- 10:20 19.01.2023
- Лидер правящей партии Тайваня заявил, что острову «не нужно провозглашать независимость»
- 10:18 19.01.2023
- Сбер за 2022 год выдал льготную ипотеку на рекордные 1 триллион рублей
- 10:04 19.01.2023
- Сбер опередил Porsche и Rolex в рейтинге сильнейших мировых брендов
- 10:00 19.01.2023
- Жертвами пожара в казарме одной из частей ВС Армении стали 15 военных
- 09:32 19.01.2023
- Белый дом счел оскорбительными слова Лаврова о стремлении США решить «русский вопрос»
- 09:20 19.01.2023
- Какие бы вооружения Запад ни поставлял Киеву, Россия их уничтожит — посол РФ в США
- 09:05 19.01.2023
- Лула да Силва пообещал наказать военных, участвовавших в погромах в столице
- 09:00 19.01.2023
- США могут предоставить Украине оружие для нанесения ударов по Крыму - NYT
- 23:00 18.01.2023
- США и ФРГ, похоже, ждут, кто первым отправит танки Украине – СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать