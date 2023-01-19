0
0
67
НОВОСТИ

Лидер правящей партии Тайваня заявил, что острову «не нужно провозглашать независимость»

10:20 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый лидер правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП), заместитель главы тайваньской администрации Лай Циндэ заявил, что острову «не нужно провозглашать независимость». Об этом сообщила в четверг радиостанция Ай-си-ар-ти.

По мнению политика, Тайвань фактически «уже независим» и его можно считать «суверенным». «Поэтому нет необходимости в провозглашении независимости», — сказал он.

Как уточнил Лай Циндэ, будущее Тайваня может определить только население острова, численность которого составляет порядка 23 млн человек. Он также пообещал сохранять статус-кво в Тайваньском проливе и содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 19.01.2023
В Николаеве был слышен взрыв
0
57
10:18 19.01.2023
Сбер за 2022 год выдал льготную ипотеку на рекордные 1 триллион рублей
0
72
10:05 19.01.2023
Турецкая партия «Родина» начала агитировать за выход Турции из НАТО
0
101
10:04 19.01.2023
Сбер опередил Porsche и Rolex в рейтинге сильнейших мировых брендов
0
117
10:00 19.01.2023
Жертвами пожара в казарме одной из частей ВС Армении стали 15 военных
0
110
09:32 19.01.2023
Белый дом счел оскорбительными слова Лаврова о стремлении США решить «русский вопрос»
0
164
09:20 19.01.2023
Какие бы вооружения Запад ни поставлял Киеву, Россия их уничтожит — посол РФ в США
0
196
09:05 19.01.2023
Лула да Силва пообещал наказать военных, участвовавших в погромах в столице
0
182
09:00 19.01.2023
США могут предоставить Украине оружие для нанесения ударов по Крыму - NYT
0
187
23:00 18.01.2023
США и ФРГ, похоже, ждут, кто первым отправит танки Украине – СМИ
0
611

Возврат к списку