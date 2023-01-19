Лидер правящей партии Тайваня заявил, что острову «не нужно провозглашать независимость»

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый лидер правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП), заместитель главы тайваньской администрации Лай Циндэ заявил, что острову «не нужно провозглашать независимость». Об этом сообщила в четверг радиостанция Ай-си-ар-ти.

По мнению политика, Тайвань фактически «уже независим» и его можно считать «суверенным». «Поэтому нет необходимости в провозглашении независимости», — сказал он.

Как уточнил Лай Циндэ, будущее Тайваня может определить только население острова, численность которого составляет порядка 23 млн человек. Он также пообещал сохранять статус-кво в Тайваньском проливе и содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе.