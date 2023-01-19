В Николаеве был слышен взрыв

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прозвучал в четверг утром в городе Николаеве на юге Украины, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на местные ресурсы.

Других подробностей не приводится. Местные власти не комментировали информацию о взрыве.

В 07:15 мск в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Она продлилась 45 минут.