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НОВОСТИ

Сбер опередил Porsche и Rolex в рейтинге сильнейших мировых брендов

10:04 19.01.2023

Сбер стал единственной российской компанией, вошедшей в 25 сильнейших мировых брендов с рейтингом ААА, следует из ежегодного международного отчета Brand Finance Global 500 в 2023 году. В рейтинге самых дорогих брендов банк держится в топ-200, другие отечественные компании расположились значительно ниже, в пятой сотне.

Несмотря на санкции против России и Сбера, международные рейтинговые компании продолжают признавать высокие позиции банка по силе его бренда, а этот показатель формируется с учетом доверия клиентов и качества работы бренда со своей аудиторией.

Первое место по данному показателю занимает компания Google. Ушедшие из России Hilton и Rolex, а также заявивший о прекращении работы в РФ в скором времени Porsche оказались в конце списка, после Сбера.

Самым дорогим брендом в мире назван Amazon, потерявший в стоимости 15% – она упала с 350,3 млрд до 299,3 млрд долл. На втором месте Apple: стоимость бренда снизилась на 16% – с 355,1 млрд до 297,5 млрд долл. Третье место занимает бренд Google, оцениваемый в 281,4 млрд долл.

Сбер расположился на 163 месте по стоимости бренда, став единственной российской компанией, попавшей в топ-200 в данной категории. В прошлом году банк занял 156 строчку в рейтинге. Таким образом, стоимость его бренда находится приблизительно на уровне 2022 года.

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