Сбер за 2022 год выдал льготную ипотеку на рекордные 1 триллион рублей

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Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки в 2022 году – более 1 трлн руб. По данным сервиса недвижимости Домклик, в прошлом году новое жилье с помощью ипотечных госпрограмм приобрели почти 250 тыс. человек.

«Сбербанк выдает самые большие объемы ипотеки в стране, в том числе льготной, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – Так, в прошлом году четверть миллиона наших клиентов взяли льготную ипотеку на рекордную сумму в 1 трлн рублей. А с этого года государство сделало условия по ряду таких программ еще более привлекательными. «Господдержка» продлена до 1 июля 2024 года, а «Семейная ипотека» теперь распространяется на семьи с двумя и более детьми до 18 лет».

По подсчетам аналитиков Домклик, абсолютным лидером стала программа «Господдержка»: за год были оформилены 151 тыс. кредитов на общую сумму 571 млрд руб. Минимальная ставка по данной программе в Сбере – 7,3% для строительства жилого дома и 7,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

«Семейную ипотеку» взяли 77 тыс. семей на общую сумму 350 млрд руб. Ставка в Сбере составляет от 5,3% для строительства жилого дома и от 5,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

По «Дальневосточной ипотеке» Сбер выдал 19 тыс. кредитов на 85 млрд руб. Ставка – от 1,5% для строительства жилого дома и от 1,7% для приобретения квартир и жилых домов.

Кроме того, востребованной была «Ипотека для IT» – банк выдал 2,4 тыс. кредитов на 19 млрд руб. Ставка в Сбере – 5% для строительства жилого дома и от 4,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.