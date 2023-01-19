ВС Украины используют промышленные беспилотники для доставки боеприпасов — офицер спецназа

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины начали использовать промышленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нанесения ударов крупнокалиберными боеприпасами. Об этом сообщил ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«Гексакоптеры — это промышленные коптеры, они используются в обычной жизни для опрыскивания полей, то есть они спокойно могут поднимать порядка 35-40 кг. Они достаточно быстро летают, но сама суть — у них высокая грузоподъемность. Они спокойно могут везти несколько 120-миллиметровых мин либо их аналогов. 120-миллиметровая мина, если она высокоточно поражает, например танк или самоходную артиллерийскую установку в зону двигателя, то она его выводит из строя. То есть для борьбы с нашей бронетехникой они (гексакоптеры — прим. ТАСС) представляют серьезную опасность», — сказал собеседник агентства.

По его словам, промышленные гексакоптеры украинские войска начали использовать вместо турецких БПЛА «Байрактар», которые силы РФ достаточно успешно уничтожают в зоне проведения специальной военной операции. Новиков также предположил, что сейчас с поставками «Байрактаров» у Киева возникли «какие-то трудности». При этом он отметил, что промышленные БПЛА проще в использовании. «Байрактар» требует определенного полигона для запуска, то есть его с руки не запустишь, а у промышленных дронов — вертикальный взлет, вертикальная посадка, его хоть с земли запускай, хоть с асфальта», — подчеркнул спецназовец.